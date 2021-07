Alkmaarse sportcommentator Jeroen Elshoff positief getest in Tokio

De Alkmaarse NOS-commentator Jeroen Elshoff is op de Olympische Spelen in Tokio positief getest op het coronavirus. Hij zat in hetzelfde vliegtuig als de Nederlandse atleten die ook besmet zijn met het virus.

De in Alkmaar geboren Elshoff zou eigenlijk de voetbalwedstrijd van de Nederlandse vrouwen tegen Brazilië verslaan, maar zit nu in het Olympische quarantainehotel. Dat maakte hij zelf bekend op Twitter. "Helaas en tot verbazing positief getest", schrijft de commentator in een tweet. "Geschrokken, geschokt, maar gezond en vol goede moed."

Ook schrijft Elshoff dat hij op de 'beruchte' vlucht KL861 zat. Op deze vlucht zaten zeker twee Nederlandse sporters en een staflid die de afgelopen ook positief testten op het coronavirus. Een vierde Nederlandse olympiër, de roeier Finn Florijn, testte gisteren positief.

De sporters en ook Elshoff moeten in quarantaine. De Olympische Spelen zijn voor hen voorbij. Jeroen Elshoff houdt de moed er wel in: "Het is wat het is, alle tijd nu om op tv te genieten van de sport."