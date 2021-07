KWF Hilversum stapt langzaam over van collectebus naar QR-code

“Sorry, ik heb geen kleingeld.” Deze zin zal binnenkort geen excuus meer zijn als je een collectant van de Hilversumse KWF voor de deur staat. De kankerstichting stapt namelijk grotendeels over op een QR-code in plaats van de rinkelende collectebus, zegt Mariëlle van den Biggelaar in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag.