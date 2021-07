Duizenden mensen bij demonstratie tegen coronamaatregelen in Amsterdam Nieuw-West

Duizenden mensen zijn afgekomen op een demonstratie tegen de coronamaatregelen. De betogers lopen een mars en hebben een vergunning om te demonstreren in de Tuinen van West in Amsterdam Nieuw-West. Op eerdere edities van de demonstratie kwamen ook al duizenden mensen op af.

De locatie in het park, de Polderheuvel, is om die reden gekozen. Volgens de organisatie zouden er dan 30 duizend mensen kunnen komen naar de demonstratie. Vanaf daar lopen de demonstranten met vlaggen en gele paraplu's, die ook bij eerdere protesten zijn te zien. Sommige demonstranten lopen met borden met teksten als, 'Freedom for all' en 'Born to be free'.

De demonstratie is georganiseerd door de actiegroepen 'United We stand Europe 'en het 'Algemeen Burger Collectief'. De naam 'World Wide Demonstration' is een noemer voor meerdere demonstraties die in verschillende steden worden gehouden.