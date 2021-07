Man (19) aangehouden voor diefstal dankzij locatiegegevens van gestolen telefoon

Een 19-jarige Alkmaarder is vannacht aangehouden voor het beroven van een 17-jarige jongen in de buurt van de Amalia van Somsstraat in Alkmaar. De man achtervolgde de jongen op een scooter vanaf het station, bedreigde en beroofde hem. De politie kon de man later opsporen door de locatiegegevens van de telefoon die hij had gestolen.