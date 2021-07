Opruimactie om water in Berkhout SUPer SKOON te maken

In Berkhout gaat morgen een groep suppers het water op om afval op te ruimen. Ze doen mee aan de 'SUPer SKOON' opruimacties die sinds het voorjaar tot het einde van de zomer door Operatie Klimaat West-Friesland worden georganiseerd. Sportiviteit, inwoners betrekken en het schoon houden van de eigen omgeving worden zo gecombineerd.

SUPer SKOON in Zwaag - Kirstin Buis

"Wij maken gratis gebruik van het water. Hetgeen dat wij terug kunnen doen, is dat schoon houden", vertelt Franca Oud - van Neijenhof, van SUP Schermer. Dat supcentrum is morgen betrokken bij de opruimactie op het water in Berkhout. "Ik verwacht dat we morgen best wat afval gaan verzamelen. Er staan veel huizen langs het water en dan waait er regelmatig afval vanuit bijvoorbeeld de tuin het water in", aldus Oud - van Neijenhof. De tocht start om 12.00 uur bij de ijsbaan in Berkhout en duurt twee uur. "Al het afval dat de deelnemers in het water tegen komen, pakken zij op met een grijper en stoppen zij in een ton", legt Oud - van Neijenhof uit. De materialen die nodig zijn, krijgen de deelnemers aan het begin van de tocht uitgedeeld.

Quote "Met een sup is het heel makkelijk om op het water op veel plekken te komen én het stoot niks uit" Kirstin Buis, van Operatie Klimaat West-Friesland

"Ik deed zelf aan suppen en ik heb oog voor vuil in de omgeving. Ik zag vanaf het water dat daarin veel afval terecht komt", vertelt Kirstin Buis van Operatie Klimaat West-Friesland. Zij heeft de opruimacties van SUPer SKOON georganiseerd. Op het land zijn volgens haar veel mensen actief als het gaat om het opruimen van de leefomgeving, maar op het water gaat dat wat moeilijker. "Met een sup is het heel makkelijk om bijna overal bij te komen, zelfs in ondiep water. Daarnaast stoot suppen niks uit." Buis zegt dat het suppen een leuke activiteit is voor mensen om te doen. "Het is momenteel erg populair. Ik vind het belangrijk om mensen te betrekken bij het schoon houden van de eigen omgeving en op deze manier is dat goed te combineren." Deelnemers De vijftien beschikbare plekken om mee te doen aan de suptocht van morgen zijn allemaal bezet. "Meedoen aan de opruimactie op het supbord is voor iedereen", vertelt Oud - van Neijenhof. "Vaak zijn het kinderen met moeders, of vriendinnen. Het is goed dat tijdens deze tochten de kinderen ook iets mee krijgen over het schoonhouden en opruimen van de omgeving."