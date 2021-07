Zoektocht naar vermiste Gerda (74) hervat in duinen van Bergen na tip

De politie gaat naar aanleiding van een 'recente tip' weer zoeken naar de vermiste Gerda Mooij. Afgelopen woensdag werd de zoektocht nog gestaakt . Samen met het Veteranen Search Team wordt er op dit moment gezocht in het duingebied in Bergen. De politie vraagt mensen die denken Gerda te zien 112 te bellen en bij haar te blijven.

De tipgever zou mogelijk Gerda in het duingebied bij Bergen hebben gezien. "Daarom zijn we zojuist met de zoekactie gestart", aldus politiewoordvoerder Felicity Bijnaar."Hopelijk vinden we haar snel."

De politie doet nogmaals de oproep om naar Gerda uit te kijken en met haar in gesprek te gaan als mensen haar tegenkomen. "Maak contact en knoop een gesprek met haar aan. Bel dan ook direct de politie."

Volgens de politie komen er de afgelopen tijd veel tips binnen. "Veel van die tips zijn in het verleden, bijvoorbeeld een dag geleden. Wij vragen om ons direct te bellen als je haar denkt te zien."

Week vermist

De 74-jarige Gerda Mooij raakte een week geleden vermist. Ze was met haar man Piet door het duingebied van Bergen aan het fietsen, toen ze ineens niet meer achter hem reed. Daarna kwam er een grote zoekactie op gang.

Buurvrouw Mertina Meijer vertelde maandag aan NH Nieuws dat de twee onderweg nog even hebben zitten rusten op een bankje en dat Gerda, die dementerend is, daarna tegen haar man zei dat hij beter even voorop kon fietsen omdat ze de weg niet wist. Toen haar man afsloeg en even later achterom keek, was Gerda ineens spoorloos verdwenen.

Gerda is zo'n 1,75 meter lang, heeft kort grijs krullend haar en draagt een donkere bril. Ook loopt ze een beetje gebogen. Mogelijk rijdt ze op een donkerblauwe/antracietkleurige damesfiets van het merk Batavus, met een zwart mandje voorop en twee blauwe fietstassen achterop.