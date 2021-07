Jos Geijsel (75) rijdt volledige Elfstedentocht op skeelers: "Heel voldaan gevoel"

De 'tocht der tochten' ging uiteraard niet vanzelf. "Het was heel zwaar, maar door goed te doseren en systematisch rust te houden heb ik het ondanks mijn leeftijd gewoon gehaald. Ik ben zo blij dat ik het gered heb ondanks de tegenslag van vorig jaar", vertelt hij.

Een alternatieve tocht

Na een 'mislukte' poging vorig jaar, waar hij tien van de elf steden haalde, was hij vastberaden dit jaar de volledige tocht op skeelers af te leggen. "Dit is ook een aansporing voor de jeugd en organisaties om de Elfstedentocht op een andere manier te organiseren. Door het klimaat is de kans elk jaar erg klein en dus moeten we een alternatief bedenken voor dit begrip", stelt Geijsel.

Geijsel reed in het verleden al drie keer de Elfstedentocht op het ijs. De laatste keer was in 1997. Daarnaast fietste hij de tocht tien keer en legde hem één keer te voet af.

Vastberaden

Een dag voor vertrek vertelde Jos dat het hij geleerd heeft van zijn ervaring van vorig jaar. "Ik heb veel vertrouwen geput uit de mislukte poging van vorig jaar en dan denk ik aan Maarten van der Weijden die de eerste keer ook 160 kilometer deed en het jaar daarop slaagde. Daar ben ik ook op uit!"

En dat is dus gelukt, Jos skeelerde via Sneek, Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker, Dokkum en reed gisteravond rond 21.30 de finish op de Bonkevaart over.