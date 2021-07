Man (41) met steekwond in rug aangetroffen tussen geparkeerde auto's in Amsterdam Zuid

Een man is met een steekwond in zijn rug aangetroffen door voorbijgangers tussen twee geparkeerde auto's in de Vossiusstraat in Amsterdam Zuid. Dat gebeurde vrijdagavond om 23.17 uur. Het 41-jarige slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht.

De man zou ergens in het Vondelpark vlak bij de brug van de Van Baerlestraat in zijn rug zijn gestoken en is gewond naar de Vossiusstraat gestrompeld. Daar is hij tussen de geparkeerde auto's in elkaar gezakt. Politie en twee ambulances kwamen ter plaatse, ook landde een traumahelikopter op een grasveld in het Vondelpark. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie heeft in het Vondelpark en in de omgeving onderzoek gedaan maar heeft geen verdere sporen kunnen aantreffen. Ook van de dader of daders ontbreekt ieder spoor. De man zelf heeft de politie nog nauwelijks kunnen spreken over het incident. De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien hebben.