Valse start voor Nederlandse hockeyers in Tokio

De Olympische Spelen zijn niet goed begonnen voor de Nederlandse hockeymannen. België was met 3-1 te sterk in het eerste groepsduel. Jeroen Hertzberger zette Oranje nog wel op voorsprong, maar snel daarna sloegen de Belgen drie keer toe.

De nederlaag is niet onoverkomelijk, omdat de beste vier uit de poule van zes doorgaan naar de kwartfinale.

Het ging lang gelijk op tussen Nederland en België. Na 35 minuten zorgde Hertzberger voor de 1-0. De aanvaller had een mooie actie in huis op de achterlijn, waarna de bal in het dak van het doel verdween.

Drie snelle tegengoals

Tien minuten na die openingsgoal was het plots 1-3. Alexander Hendrickx benutte twee keer een strafcorner en hij mocht ook nog aanleggen voor een strafbal. Daar kwam Oranje niet meer van terug. In de slotfase kreeg aanvoerder Billy Bakker een opmerkelijke gele kaart kreeg. Het Nederlands team stond namelijk met een speler teveel in het veld.

Zuid-Afrika, Canada, Groot-Brittannië en Duitsland zijn de andere tegenstanders in de poule