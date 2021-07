Sterke olympische start Holland Acht, ook andere roeiers in vorm

De Holland Acht is uitstekend begonnen aan hun olympisch toernooi. Het vlaggenschip van het Nederlandse roeien was sneller dan Groot-Brittanië en Nieuw-Zeeland en plaatsten zich zodoende direct voor de finale. Ook de andere Nederlandse boten deden het goed op de tweede dag roeidag in Tokio.

In de andere serie waren Duitsland en de Verenigde Staten iets sneller dan de Holland Acht. Bjorn van den Ende, Bram Schwarz, Jasper Tissen, Maarten Hurkmans, Mechiel Versluis, Robert Lücken, Ruben Knap, Simon Dorp en Eline Berger (stuurvrouw) komen vrijdag weer in actie om te strijden voor de medailles.

Andere boten

Amsterdammers Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester plaatsten zich ook voor de finale. De vrouwen vierzonder won overtuigend hun serie. Australië en Ierland waren in de andere serie wel sneller.

Ook de Amsterdamse vrouwen Ilse Paulis en Marieke Keijser leidde van start tot finish in de lichte vrouwen dubbeltwee en komen dinsdag in actie in de halve finales. Guillaume Krommenhoek en Niki van Sprang finishten in de mannen tweezonder achter Roemenië en gaan ook door naar de halve eindstrijd.

De mannen vierzonder met Jan van der Bij, Nelson Ritsema en Sander de Graaf gaan zondag op voor de herkansingen na een derde plaats in hun serie.