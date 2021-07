Geen herhaling voor 'Sjansen met Janssen', maar wel gezelliger wachten na de prik

Het riep wel wat vragen op toen de GGD Kennemerland het evenement 'Sjansen met Janssen' voor deze vrijdagavond lanceerde. Was het een grap? Of een echte poging om meer mensen naar de priklocatie in Haarlem te lokken? De dates na de vaccinaties lopen niet echt soepel, maar het is wel gezellig in de wachtruimte. En wellicht was dat juist de bedoeling.

"We gaan hiermee de hele vaccinatiecampagne niet ridiculiseren, maar tegelijkertijd vinden we het wel leuk om een extraatje te organiseren." Woordvoerder Harm Groustra van de GGD Kennemerland spreekt van een succes, hoewel zich maar tien serieuze kandidaten meldden voor de speciale prikavond in het Kennemer Sportcenter in Haarlem. De meeste mensen halen hun prik en wachten even in hun eigen hokje.

Sjansen met janssen - NH Nieuws / Geja Sikma

Eén van de gevaccineerden gaat aan het tafeltje met een kaarsje, een bloemetje en een hartjesballon zitten omdat hij het wel leuk idee vindt. Hij houdt een kwartier lang een oudere dame gezelschap. Maar nu wil hij snel met zijn eigen vrouw op vakantie, "zonder vijf keer een stokkie in mijn neus." Op deze manier wachten na de prik is in ieder geval wel een leuke bijkomstigheid. "Het is iets anders dan alleen maar wachten tot je er bij neervalt of dat je weer weg mag." Geen herhaling Een herhaling van de prikdate-avond op deze manier zit er volgens Groustra van de GGD niet in. "Maar misschien dat we wel - ook op andere locaties - gaan kijken of we de sociale contacten in de wachtruimte wat kunnen gaan stimuleren. Een goede gezondheid begint ook met een goede mentale gezondheid", stelt Groustra.