Amsterdamse Vida Asare heeft een grote droom: president van Ghana worden

Ze is nog maar twintig, maar Vida Asare heeft de grote ambitie om president van Ghana te worden, waar haar moeder en broertjes en zusjes nog wonen. "Maar mijn moeder vindt het wat hoog gegrepen", zegt ze in het programma Lunchroom op NH Radio.

Hoewel de ouders van Vida wilden dat zij de kans kreeg zich goed te ontwikkelen, is de ambitie om president te worden niet iets wat zij haar hebben opgelegd. "Mijn moeder vindt het zelfs wat hoog gegrepen. Mijn school afmaken en een baan vinden was voor hen al voldoende."

Ze kwamen in de Bijlmer wonen, maar de overgang naar een nieuwe cultuur en het gemis van haar moeder waren niet altijd makkelijk. "Hier heeft iedereen altijd haast. En het eten was heel anders: brood met hagelslag vind ik tot op de dag van vandaag niet lekker."

Haar vader had al vroeg een vermoeden dat Vida een slimme meid was, dus toen ze acht was, nam hij haar mee naar Nederland om daar naar school te gaan. De rest van het gezin bleef in Ghana. "Mijn ouders wilden graag dat ik garantie had op een goede baan, en dat heb je niet in Ghana."

Sowieso denken mensen vaak 'dat ze helemaal gek is geworden' als Vida hen vertelt over haar droom om president te worden. Maar toen ze masterclasses ging volgen bij de Young Lady Business Academy van zakenvrouw Elske Doets uit Bergen, kreeg ze voor het eerst wat anders te horen. "Elske zei gewoon: 'oké, daar gaan we voor zorgen.' Daardoor kreeg ik het gevoel: het is mogelijk. Zij was echt een rolmodel voor mij."

Vida leert in deze masterclasses bijvoorbeeld hoe je geld moet beheren of hoe je een bedrijf start. "Maar ook hoe je van jezelf een 'power woman' kunt maken", zegt Vida. Na haar studie rechten wil ze gaan werken bij de Verenigde Naties en ook een tijdje gaan werken in Ghana, om te zien en te voelen hoe het daar nu is. "En als ik president ben over twintig of veertig jaar, dan ga ik als eerste zorgen dat er meer banen zijn voor de mensen in Ghana."