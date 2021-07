Politie vraagt mensen die vermiste Gerda (74) zien direct contact op te nemen

Gerda Mooij (74) uit Bergen, die vijf dagen geleden vermist raakte, is nog niet gevonden. Mensen die denken haar te zien, kunnen het beste een gesprek aanknopen, de politie of 112 bellen en bij haar blijven, vertelt een politiewoordvoerder tegen NH Nieuws.

In de afgelopen dagen heeft de politie 'ontzettend veel tips ontvangen' van mensen die denken Gerda, die aan dementie lijdt, te hebben gezien. Veel tipgevers bedenken het zich achteraf, sommigen hebben de vrouw van wie ze denken dat het Gerda is ook aangesproken. "Dan horen we bijvoorbeeld dat de vrouw op zoek is naar haar man."

Tot nu toe hebben die tips niet geleid tot de vondst van Gerda en de politie hoopt dan ook dat wanneer mensen denken haar te zien, ze haar aanspreken. "Bel als daar aanleiding toe is direct de politie of 112. Dat werkt veel sneller dan wanneer we achteraf worden gemaild."

De grootschalige zoektocht naar Gerda is woensdag stopgezet, wel wordt nog steeds extra door agenten in het gebied tussen Bergen en Uitgeest gesurveilleerd. Ook zijn woensdag flyers opgehangen in recreatiegebieden, in de hoop zo meer mensen te bereiken die naar Gerda kunnen uitkijken.

Spoorloos verdwenen

Gerda is sinds zondagmiddag vermist, na een fietstocht met haar man Piet. Het stel fietste vanaf hun woning aan de Emmalaan in Bergen richting Bergen aan Zee. Buurvrouw Mertina Meijer vertelde maandag aan NH Nieuws dat de twee onderweg nog even hebben zitten rusten op een bankje en dat Gerda, die aan dementie lijdt, daarna tegen haar man zei dat hij beter even voorop kon fietsen omdat ze de weg niet wist. Toen haar man afsloeg en even later achterom keek, was Gerda ineens spoorloos verdwenen.

Gerda woont nu ongeveer twintig jaar in Bergen. Ze is zo'n 1,75 meter lang, heeft kort grijs krullend haar en draagt een donkere bril. Ook loopt ze een beetje gebogen. Mogelijk rijdt ze op een donkerblauwe/antracietkleurige damesfiets van het merk Batavus, met een zwart mandje voorop en twee blauwe fietstassen achterop.

Ze heeft uit haar verleden binding met Uitgeest, en daarom is het volgens de politie 'heel goed mogelijk' dat ze die kant is opgefietst.