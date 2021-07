Oorzaak brand Pladellastraat nog onbekend: geen gewonden

Bij de korte, hevige brand in de Pladellastraat van donderdagmiddag is niemand gewond geraakt. Dat meldt woningbouwvereniging Pré Wonen. Het is nog steeds onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Op het dak van deze nul-op-de-meterwoningen staan zonnepanelen, maar het is niet bekend of deze een rol hebben gespeeld.