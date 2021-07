Internationals sluiten aan bij Ajax voor trainingskamp, Kudus ontbreekt

Ajax heeft vrijdag de selectie bekendgemaakt voor het trainingskamp in het Oostenrijkse Bramberg. In de 23-koppige lijst zijn de Nederlandse internationals Daley Blind, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch, Maarten Stekelenburg en Jurriën Timber teruggekeerd. Mohamed Kudus is een opvallende afwezige in de selectie.

Ajax benadrukt dat sommige spelers later aansluiten. De Amsterdammers oefenen morgen tegen 'Der Rekordmeister' Bayern München in de Allianz Arena. De aftrap is 16.30 uur. Na de wedstrijd reist de selectie door naar Bramberg. Het trainingskamp wordt afgesloten met een oefenwedstrijd 31 juli tegen RB Leipzig.

De Zuid-Amerikanen Nico Tagliafico, Lisandro Martínez en Antony ontbreken ook in de selectie. Tagliafico en Martínez wonnen recentelijk de Copa América met Argentinië en zijn nog met vakantie. De Braziliaanse Antony is actief op de Olympische Spelen in Tokio. Sean Klaiber werd eerder deze week met Suriname uitgeschakeld op de Gold Cup, terwijl Edson Álvarez met Mexico op dit moment wél nog actief is op dit toernooi.