In steeds meer ziekenhuizen moet het mondkapje weer op

Bezoekers van het Spaarne Gasthuis moeten vanaf maandag weer een mondkapje op in het ziekenhuis. Het Spaarne is zeker niet het enige ziekenhuis waar de mondkapjes, tegen de landelijke richtlijnen in, terugkeren.

NH Nieuws / Thyra de Groot

Het Spaarne Gasthuis heeft de beslissing genomen vanwege de toename van het aantal besmettingen. "De deltavariant zorgt voor snelle besmettingen en met de maatregelen wil het ziekenhuis zowel patiënten, bezoekers als medewerkers beschermen", zegt het ziekenhuis. Naast de mondkapjesplicht mogen patiënten ook minder bezoek ontvangen: maximaal twee per dag. Een aantal ziekenhuizen vroeg bezoekers eerder al om het mondkapje weer op te zetten. Onder andere Ter Gooi, het Zaans Medisch Centrum, het Amstelland en het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam voerden de mondkapjes weer in. In het NWZ moet de mondkap alleen op in de kamer van patiënten. Dit valt te lezen op de websites van de ziekenhuizen. Het stijgende aantal besmettingen is ook voor het OLVG in Amsterdam de reden om de mondkapjesplicht voor medewerkers in te voeren. Het ziekenhuis vraagt aan bezoekers en patiënten om er ook een te dragen. "Het is moeilijk om in de openbare ruimtes in ons ziekenhuis de anderhalve meter afstand goed te blijven garanderen, daarom dit besluit", zegt woordvoerder Johanna Jansma. "De ervaring leert inmiddels dat vrijwel iedereen daar gehoor aan geeft. We kunnen het niet verplichten omdat er geen algemene verplichting is, maar vriendelijk vragen bij binnenkomst helpt dus ook."

Niet alle ziekenhuizen hebben de maatregel weer ingevoerd. Het Amsterdam UMC blijft de landelijke richtlijnen volgen, zegt woordvoerder Daniëla Cohen. "We volgen de landelijke richtlijnen die dit nog niet verplichten of adviseren in de openbare ruimtes en bij afstand groter dan anderhalve meter. Zodra dat beleid zou veranderen, gaan wij dat overnemen." Het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk voert de plicht voorlopig ook niet in. "Dat heeft te maken met de hoge vaccinatiegraad en het lage opnamepercentage, zeker in verhouding met de eerdere golven die we hebben gehad. Daarom blijven wij de landelijke maatregelen volgen die ook vanuit het ROAZ worden aangegeven", zegt een woordvoerder. De verschillen tussen ziekenhuizen in het wel of niet dragen van een mondkapje zorgt in het Rode Kruis Ziekenhuis niet voor extra verwarring bij bezoekers. "Eigenlijk is er veel minder discussie over het niet dragen van de mondkapjes vergeleken met toen mensen er nog wel een op moesten."