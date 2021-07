Grote bomenkap na miscommunicatie aanleg elektrakabels

Ongeveer 40 bomen die langs de Veilingweg en de Stationsstraat in Warmenhuizen stonden, blijken niet meer stevig te staan na het aanleggen van nieuwe elektrakabels in het fietspad. Door het openbreken zijn de wortels aan één kant verwijderd. En dus is de gemeente Schagen genoodzaakt de bomen te laten verwijderen.

Elektrakabels op Veilingweg Warmenhuizen - Wilfred Slippens

De kabels - door energiebedrijf Alliander gelegd - zouden in eerste instantie aan de andere kant van het pad komen te liggen, een stuk verder van de bomen vandaan, vertelt Wilfred Slippens, operationeel beheerder bomen bij gemeente Schagen. Maar op het moment van graven, bleken er al andere kabels op die plek te liggen.

Quote "Ik snap niet hoe zoiets gebeurt, dan staat er een hele graafploeg klaar en blijkt dat het niet kan" Wilfred slippens

Toen werd ter plekke besloten om de kabels toch aan de andere kant van het pad te leggen. Hierdoor beschadigden de wortels, die de bomen juist stabiliteit bieden. "Ik snap ook niet hoe zoiets gebeurt. Dan staat er een hele graafploeg klaar om die kabel te leggen, en blijkt dat het niet kan", zegt Slippens. Uiteindelijk zit er niks anders op dan de bomen te kappen vanwege het gevaar op omvallen. "Er zijn nu 33 bomen gekapt en ongeveer zes bomen waarvan we de stabiliteit nog onderzoeken." Herplanten op andere plek Er komen waarschijnlijk geen nieuwe bomen op de plek waar ze zijn weggehaald. De groenstrook is zo smal, dat deze ongeschikt zou zijn als nieuwe groeiplaats. Bovendien is het planten van bomen een heel proces, waarbij naast de geschikte bodem ook gedacht moet worden aan het plantseizoen. "We zijn druk bezig met het herplanten voor komende winter. We doen bodemonderzoek en brengen bemesting aan. Daar hebben we tijd voor nodig", legt Slippens uit.

Wilfred Slippens