De ziekenboeg rouleert bij FC Volendam

Wat voor blessure Murkin precies heeft en hoe lang hij eruit zal liggen durft Jonk niet te zeggen. "Dat is moeilijk in de schatten, maar als je op krukken loopt kun je dat wel invullen", aldus Jonk over één van zijn sterkhouders.

Nog geen keeper

Wie er aankomend seizoen onder de lat zal staan bij FC Volendam is nog even de vraag. Keepers Nordin Bakker en Joey Roggeveen vertrokken allebei uit Volendam maar een waardige vervanger is er op dit moment nog niet gevonden. De Sloveense keeper Marko Deronja was even op proef in Volendam maar is inmiddels weer huiswaarts.

Daarmee bestaat de keuze voor Jonk op dit moment uit jeugdexponenten Barry Lauwers en Dion Vlak. Al hoewel er achter de schermen nog steeds hard gewerkt wordt om de 19-jarige Filip Stankovic voor een jaar te huren van Inter Milan.

Later meer