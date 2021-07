Deze sporters uit Amstelland hopen te schitteren op de Olympische Spelen

De Olympische Spelen in Tokio gaan vandaag dan eindelijk officieel beginnen. Ook enkele sporters die hun roots in Amstelland hebben liggen, dingen mee naar een medaille of in ieder geval naar een eervolle vermelding.

Zo kan Kira Toussaint met een beetje mazzel rekenen op drie feestjes, bij de 100 meter rugslag, de 4x100 meter mix wissel estafette en de 4x100 meter wissel dames. Ze maakt een zeer grote kans om met eremetaal thuis te komen. In het pre-olympisch jaar maakte Toussiant al veel indruk en wist ze zelfs een wereldrecord neer te zetten op de korte baan bij de 50 meter rugslag.

Toussaint is ook dochter van de oud-olympische zwemster Jolanda de Rover die op de 200 meter rugslag goud pakte tijdens de Spelen van 1984 in Los Angeles. Ze is getogen in Amstelveen maar woont tegenwoordig in Assendelft en traint bij de Amsterdamse zwemclub De Dolfijn.

Andere topatleten

Enkel andere bekende atleten in Tokio zijn oud-jeugdkampioen judoka Tornike Tsjakadoea uit Amstelveen en badmintonner Robin Tabeling. Die laatste trainde lang bij de club van Zijderveld in Amstelveen, voordat hij zijn professionele carrière ergens anders vervolgde.

En dan heb je tot slot nog de Uithoornse hockeyster Felice Albers die bij MHBC Amsterdam speelt. Van haar en de andere hockeydames wordt ook veel verwacht tijdens de Spelen in Tokio.

Klik hier voor het officiële speelschema in Tokio.