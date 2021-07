Roeiwedstrijden Olympische Spelen maandag met een dag vervroegd

De roeiwedstrijden van komende maandag op de Olympische Spelen zijn met een dag vervroegd. De slechte weersvoorspellingen zijn de boosdoener. De halve finales in de dubbeltwee met de Amsterdamse Roos de Jong samen met de Limburgse Lisa Scheenaard zijn onder andere verplaatst.

De kwartfinales in de skiff met de Groningse Sophie Souwer en de herkansingen in de vier-zonder zijn ook verplaatst naar zondag. De wedstrijden in de acht bij de mannen en vrouwen zijn als gevolg hiervan vervroegd van zondag naar zaterdag.

Eerder vandaag won de dubbelvier met Amsterdammers Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten en Nijmegenaar Koen Metsemakers hun serie. Zij staan in de finale. De vrouwendubbelvier heeft zich in Tokio ook direct geplaatst voor de finale. De boot met Olivia van Rooijen en Laila Youssifou uit Amsterdam, Nicole Beukers en Inge Janssen eindigde in hun serie als tweede achter Duitsland.