Weinig Duitse toeristen in West-Friesland, wordt gecompenseerd door Nederlanders

Grote delen van Nederland kleuren sinds gister donkerrood op de Europese coronakaart en West-Friese toeristische attracties en hotels merken daar de gevolgen van. Dat blijkt uit een rondvraag van NH Nieuws. Met name hotels ontvingen de afgelopen weken veel annuleringen, vooral uit Duitse hoek.

Het Westfries Museum in Hoorn ziet dit jaar minder buitenlandse toeristen, maar juist wel veel Nederlanders. - Jorik Simonides // WEEFF

Terwijl Duitsland vandaag nieuwe inreisbeperkingen voor Nederlanders aankondigt, weten Duitse toeristen de weg naar Nederland ook minder snel te vinden. “Met name Duitsers hebben wat meer angst. Vorige zomer, van juni tot september, hebben we echt een aantal goede maanden gedraaid. Dit jaar schommelt het gigantisch en zien we veel annuleringen, met name Duitsland”, vertelt Jurrian Berkhout, eigenaar van hotel de Keizerskroon in Hoorn. Meer Nederlanders Toch zit zijn hotel bijna alle dagen vol, maar dan met Nederlandse gasten. De toenemende annuleringen leiden daarom ook niet direct tot grote problemen. Hotels en toeristische trekpleisters weten de gaten ruimschoots op te vullen met Nederlandse toeristen. Frank Bakker, eigenaar van Hotel Medemblik, ziet dat ook. Ook zijn hotel verwelkomt nog genoeg bezoekers, maar veel vaker uit eigen land. "Normaal zien we veel meer Duitse gasten, nu nog maar vijf à tien procent. En van die vijf à tien procent annuleert ongeveer de helft." Trekpleisters zien genoeg bezoekers Dat onze Oosterburen ons land deze zomer vaker mijden, zien ook verschillende trekpleisters en attracties in West-Friesland. 2020 was een zwaar jaar voor veel musea en attracties, met gemiddeld genomen een halvering in het aantal bezoekers.

Quote "Het aantal bezoekers uit Duitsland is aantoonbaar minder" Wim van de Water, Museum van de Twintigste Eeuw

Dit jaar valt het - ondanks de terugval in buitenlandse bezoekers - mee, ziet Wim van de Water van het Museum van de Twintigste Eeuw. “Veel Nederlanders blijven deze zomer in eigen land, daar profiteren wij van. Normaal ontvangen wij in deze periode juist veel bezoekers uit het buitenland en dan ook met name Duitsland. Dat is dit jaar aantoonbaar minder.” Van de Water ziet daarin een verschil met normale jaren, maar ook met vorig jaar, ook een coronazomer. “Toen ontvingen we iedere dag nog wel een aantal Duitse bezoekers. Nu amper.” Dat beeld is ook zichtbaar bij het Westfries Museum in Hoorn, een paar kilometer verderop, vertelt woordvoerder Marian Vleerlaag. Het museum verwelkomt normaal, naast Duitse, ook veel Japanse bezoekers. Die zijn er dit jaar amper tot niet, volgens Vleerlaag. Toch zit het museum vol, met Nederlandse bezoekers. "Fijn om te merken dat de loop er weer in zit. Dat is echt fantastisch."