Twee mannen gewond geraakt bij steekpartij

De politie kreeg vannacht een melding van de 38-jarige Haarlemmer, die vertelde dat hij in zijn gezicht was gestoken. Ook vertelde hij dat hij op de vlucht was en werd gevolgd door de dader en een vrouw.

De politie trof het slachtoffer vervolgens aan op de Europaweg. De man had inderdaad een steekwond in zijn gezicht. Even verderop werden ook de achtervolgers gevonden, onder wie de 32-jarige Haarlemmer die ook verwondingen aan zijn gezicht had. De ander, een 18-jarige vrouw uit Amsterdam, mankeerde niets.

Beide Haarlemmers zijn vanwege hun verwondingen naar het ziekenhuisgebracht. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie doet nog onderzoek.