Noord-Hollands roeisucces in Tokio, dubbelvier overtuigt en staat in finale

Titelfavoriet dubbelvier met Amsterdammers Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten en Nijmegenaar Koen Metsemakers overtuigden en won hun serie. Daardoor zijn ze al zeker van de finale komende dinsdag. Ze namen direct de leiding en breidden die uit naar ruim twee seconden. Hiermee hielden ze de Australiërs en Britten simpel achter zich.

De vrouwendubbelvier heeft zich in Tokio ook direct geplaatst voor de finale. De boot met Olivia van Rooijen en Laila Youssifou uit Amsterdam, Nicole Beukers en Inge Janssen eindigde in hun serie als tweede achter Duitsland. Dat was voldoende voor een finaleplek komende dinsdag.