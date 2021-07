Andijker KNRM oefent met helikopter reddingsacties op het IJsselmeer

De Andijker KNRM oefende gisteren op het IJsselmeer met een helikopter. Zo'n helikopter wordt ingezet in het geval van zoekacties of als er acute medische hulp nodig is. De helikopter kwam dit jaar al drie keer eerder in actie in Andijk om de 24 vrijwillige bemanningsleden te ondersteunen bij de hulpverlening.

De oefening van gisterenavond vond plaats bij de Andijker jachthaven. Vier van de 24 vrijwillige bemanningsleden waren erbij betrokken. "Dit is puur voor onze eigen bemanning, want die worden opgehesen", vertelt Betzema. "Dan zien ze ook hoe het is in de helikopter tijdens het vliegen, want dat is best een dingetje."

De KNRM in Andijk oefent jaarlijks met een helikopter. Als de helikopter wordt opgeroepen, gaat het meestal om 'serieuze incidenten', legt schipper Menno Betzema uit. "Zoekacties of medische problemen, zoals een hartaanval of hersenbloeding.".

Opvarenden kunnen vanuit hun boot in de helikopter gehesen worden, maar ook andersom: in de helikopter zit een arts die ook naar beneden getakeld kan worden om medisch hulp te verlenen. Daarom is een helikopter in sommige situaties van 'levensbelang', vertelt Betzema. De bemanning kan eerste hulp verlenen, maar doorgaans is aan wal pas de medische kennis vanuit de ambulances beschikbaar. Soms duurt het twintig minuten voordat ze daar eenmaal zijn.

Menno Betzema herinnert zich een incident van drie jaar geleden, waarbij een helikopter betrokken was. "We hadden een ernstig incident aan boord van een zeiljacht. Onze bemanning heeft daar eerste hulp verleend, maar de man moest dermate snel naar het ziekenhuis dat we hem gereed maakte voor transport met de heli. We hebben hem in de helikopter gekregen om naar het ziekenhuis in Amsterdam te vliegen."

Drie heli-actie's dit jaar

Voor de KNRM in Andijk kwam dit jaar al drie keer een helikopter in actie. "Dat is wel uitzonderlijk hoor. Meestal is er één of twee keer per jaar een zoekactie met de helikopter erbij", zegt Betzema. Een verklaring voor die toename heeft hij niet.

