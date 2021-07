Zomer in het ziekenhuis: Danielle werkt door terwijl haar collega's op vakantie gaan

De schoolvakantie is begonnen en dat betekent dat ook veel ziekenhuispersoneel van het Spaarne Gasthuis op vakantie gaat. Na een lange strijd tegen het coronavirus is er nu ruimte om stoom af te blazen en dus worden de koffers ingepakt. Maar niet door verpleegster Danielle Vlug, zij werkt deze zomer door.

Verpleegkundige Danielle Vlug werkt door in de zomer - NH Nieuws

"Veel collega's zijn heel vrolijk over de vakanties en dat zij weg kunnen gaan", vertelt Danielle Vlug. "De drukte in het ziekenhuis is anders. Er moet gewoon heel veel zorg ingehaald worden, wat door de coronacrisis niet door kon gaan."

Ruim een maand geleden sloot het Spaarne Gasthuis, met locaties Hoofddorp en Haarlem, de corona-afdeling. Na zestien maanden was er geen coronapatiënt meer in het ziekenhuis aanwezig. Een ‘mijlpaal’ zoals het ziekenhuis het zelf omschrijft.

Op adem komen

En dus kan het personeel even op adem komen: "Ik gun het mijn collega's heel erg. Het is inmiddels een zware tijd geweest en iedereen is gewoon erg toe aan wat tijd voor zichzelf", vertelt Vlug.

Ze werkt deze zomer op de psychiatrie-afdeling en dat is na al die tijd op de corona-unit wel even wennen: "Het is daarentegen wel heel prettig, het geeft een soort van rust", besluit ze.