Zwemmers Sloterparkbad gespannen voor olympiër De Boer: "Kans op medaille reëel"

In het Sloterparkbad zullen de professionele zwemmers de komende dagen vaak met hun gedachten bij topsporter Thom de Boer zijn, die nu met een aantal andere Amsterdammers op de Olympische Spelen in Tokio is. De 29-jarige De Boer heeft in het zwembad in Nieuw-West voor de Spelen getraind.

Opvallend is dat De Boer ook veertig uur per week week werkt, als financieel analist in de vastgoedsector. "Ik heb best wel respect voor die kerel", vertelt Luc Kroon, die ook in het Sloterparkbad traint. "Want hij pakt het op een andere manier aan dan normaal. Hij traint best wel weinig en werkt ook tussendoor."

Kroon (19) is iemand die zich wel volledig op het zwemmen richt. Hij traint nu voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024, want het lukte hem nog niet om in Tokio te mogen zwemmen. "Ik heb de limiet niet gehaald. Dus dan scheiden toch wel een beetje de wegen met de rest. Maar zo meteen, na de vakantie trainen we weer samen. En gaan we door voor Parijs."