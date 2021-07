Schager buurt hangt vlag halfstok voor Peter R. de Vries en familie Tanja Groen

Op de dag van de uitvaart van Peter R. de Vries hangen in Schagen de vlaggen halfstok in de Thorbeckestraat. Als eerbetoon aan de vorige week overleden misdaadjournalist, maar ook als steun voor de ouders van de vermiste Tanja Groen die in de straat wonen. Arie en Corrie Groen waren vandaag zelf aanwezig bij de uitvaart.