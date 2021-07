Korte, felle brand met veel rook op dak rijtjeshuis in Haarlem

Op het dak van een woning in de Pladellastraat in de Slachthuisbuurt in Haarlem-Oost heeft vanmiddag half vier een korte, felle brand gewoed. Rookpluimen waren van ver te zien.

De brandweer had de vlammen snel onder controle. Onbekend is hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. De straat is afgesloten geweest.