Erehaag voor 'markante' Westfries Joop van Diepen

"Het is zo'n markant figuur en dan kun je alleen op zo'n gepaste manier afscheid van hem nemen", aldus Wim van Hilten, die samen met hem optrok om op te komen voor ouderen. "Voor degenen die uitgewerkt zijn, ondersteunen we elkaar om niet in een zwart te vallen. Met name Joop had vanuit het Westfriese daar zijn inbreng in."

Joop - strijder van het Westfries dialect - herschreef het Westfriese woordenboek dat afgelopen november verscheen. "Uiteindelijk was dat echt Joop zijn kindje. Ik heb hem tijdens die periode goed leren kennen. De man van hét dialect is verloren gegaan."

Langs de Zuiderdracht staan donderdagmiddag tientallen mensen. Aan de muur van de stolpboerderij, hangt de Westfriese vlag halfstok. Applaus volgt als de rouwauto het pad afrijdt, de Zuiderdracht op. Op de trekker en met de fiets volgt de familie de rouwauto. In besloten kring is er afscheid van hem genomen.