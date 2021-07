Dakterrasconcerten poppodium Victorie gaan door na uitspraak rechter

Tegen die tijd zijn de concerten, die gepland staan in juli en augustus, al geweest. Daarom stapte Onno naar de rechter en vraagt hij de vergunning te schorsen tot zijn bezwaarschrift is behandeld.

Op 24 juni van dit jaar gaf de gemeente een exploitatievergunning af waarin staat dat concerten op het dakterras onder gebruikelijke activiteiten van het poppodium vallen en er geen evenementenvergunning voor deze concerten nodig is. Buurtbewoner Onno Fabery de Jong maakte bezwaar, maar de gemeente behandelt dit door de vakantieperiode pas in september.

"Vergeleken met twintig jaar geleden wonen we nu in een pretpark"

Volgens Onno wordt hard geluid steeds meer gedoogd. Zo ondervindt hij onder meer geluidsoverlast van broedplaats Hal 25. "Daar wordt regelmatig muziek op het terras gedraaid, terwijl dat officieel niet mag. We doen hier melding van, maar de gemeente handhaaft niet."

Ook de kermis, die in augustus plaatsvindt en dit jaar wegens de coronamaatregelen dichterbij Onno wordt gehouden, zorgt voor overlast. "Dat betekent dat ik aan het einde van de zomer standaard tien nachten niet op tijd slaap."

Het doel van Onno is om ervoor te zorgen dat de gemeente meer rekening houdt met de belangen van buurtbewoners. "Vergeleken met twintig jaar geleden wonen we nu bijna in een pretpark. Ik wil dat de gemeente gaat reguleren en handhaven."

'Moeilijke afweging'

Wethouder Paul Verbruggen van de PvdA laat weten aandacht voor de zaak te hebben. "Het kan niet zo zijn dat wanneer andere ondernemers zonder vergunning overlast veroorzaken, een poppodium daarvan de dupe wordt. We moeten ons focussen op wat de meeste overlast veroorzaakt. Ook moeten verschillende belangen beter worden afgewogen."

Als voorbeeld geeft hij de Alkmaarse kermis. "Het niet door laten gaan is geen optie, maar we kunnen wel kijken naar de geluidsnorm of de tijden die voor de kermis gelden. Moeten we daarover iets anders besluiten omdat het nu bij Overstad is? Dat zijn allemaal punten die overwogen moeten worden. Maar het is lastig om alle afzonderlijke wensen mee te nemen in een overkoepelend oordeel. Als dat goed zou gaan, zaten we hier nu niet."

Concerten mogen worden gehouden

Hoewel geluidsoverlast in het algemeen veel aan bod komt tijdens de zitting, is dit niet iets wat de rechter meeneemt in haar oordeel. "Ik verwijs uw verzoek om de dakterrasconcerten te schorsen tot uw bezwaar is behandeld af", aldus de rechter tegen de buurtbewoner.

"Ik kan de redenering van de gemeente, om concerten aan te duiden als gebruikelijke activiteit van het poppodium volgen en zou begrijpen als dit in de beslissing over uw bezwaarschrift overeind blijft."

De rechter vervolgt: "Uitgaande van de geluidsnormen en de metingen die zijn verricht, waaruit blijk dat binnen die normen- en zelfs onder de normen wordt gebleven, trek ik nu niet de conclusie dat er sprake is van geluidsoverlast."

S10 en LAKSHMI gaan door

Door deze uitspraak kunnen de dakterrasconcerten van S10 en LAKSHMI, die gepland staan op 30 juli en 27 augustus, doorgaan. Daarnaast organiseert Victorie deze zomer mogelijk nog twee Fieldlab-evenementen. In augustus wordt door de regering in verband met de coronamaatregelen bekendgemaakt of Fieldlab-evenementen doorgaan.

In september neemt de gemeente het bezwaarschrift tegen de exploitatievergunning in behandeling.