Bianca en de brandweer redden 30-jarig paard uit sloot in Wognum

De Wognumse Bianca Limmen en de brandweer uit het dorp hadden een enerverende ochtend. In een sloot aan de Parallelweg kregen ze het voor elkaar om een hoogbejaard paard (30) uit het water te krijgen.

Bianca redt paard met brandweer Wognum - Bianca Limmen

Bianca twijfelde geen moment toen ze door haar zus werd gebeld. "Ze reed naar haar werk en zag het paard in het water staan. Ze dacht dat het misschien één van de paarden was die ik daar verzorgde. Toen ze het beest omschreef, wist ik dat het niet van mij was. Maar ik heb me gelijk aangekleed en ben er naartoe gegaan." Paard zat vast Eenmaal daar aangekomen blijkt een man de dierenambulance al te hebben gebeld. "Het paard stond tot aan haar knieën vast in de sloot. Ze zag er vermoeid uit, en ik ben gelijk de sloot in gesprongen om haar te aaien en rustig te houden. Ik probeerde haar los te krijgen, maar dat lukte niet." Even later lukt het, het paard zelf om los te komen. Maar zonder halster (hoofdtuig) om het hoofd, lukt het Bianca en de dierenambulance niet om het dier uit het de sloot te krijgen. En dus wordt de brandweer gebeld.



Bianca Limmen

Met het halster van de brandweer lukt het wel. "Dat heb ik om haar hoofd gedaan, en toen ging het heel snel." Het paard bleek van het naastgelegen land te zijn. "De eigenaar was al een tijdje naar het dier op zoek, dus ze stond al een tijdje in de sloot. Gelukkig stond het water niet zo hoog, en had ze ook geen verwondingen", aldus de redder. Daarna kon het 30-jarige paard weer met haar eigenaar mee.