Quiz: Hoe goed is jouw kennis van het Westfries?

Vandaag is het afscheid van de overleden oer-Westfries Joop van Diepen. Strijder voor behoud van het dialect en de man die het Westfriese woordenboek herschreef. Hij genoot ervan mensen hun kennis van de Westfriese taal te testen. En als eerbetoon daarom deze quiz. Hoe goed is jouw Westfries?

Het Westfriese dialect was zijn passie. Al was hij daar zelf, hoe kan het als Westfries ook anders, nuchter onder. "Thuis praten we niet aârs (anders) als Westfries. Mijn ouders konden meest niet aars. Dat was voor mien de taal waarmee ik opgroeid ben", vertelde hij daarover.

Een betere ambassadeur voor de regio kon je eigenlijk niet wensen. Zei ook Andries Sijm, vriend van Joop en medeschrijver van het woordenboek. We spraken hem eerder deze week. "Hij was heel belangrijk voor het Westfries Erfgoed. Het was een drukke, maar bescheiden man. Er is echt een Westfries overleden die heel veel heeft betekend voor Westfriesland. Een markante man."



Bekijk hier de reportage die we eerder deze week over Joop van Diepen maakten.