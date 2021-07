Surinaamse gemeenschap eert Peter met Singi Neti: ''We zingen hem naar de hemel"

Tijdens het massale eerbetoon gisteren in het Amsterdamse Carré, kwam ook een grote groep uit de Surinaamse gemeenschap in de buurt van het theater samen om op hun eigen, traditionele wijze afscheid te nemen van hun held Peter. Dat deden zij met een Singi Neti , zo noemen Surinamers de avond voor de begrafenis. Dan komt iedereen bij elkaar en wordt er gezongen en mooie herinneringen opgehaald. Dat deden ze gisteravond voor Peter R. de Vries.

Geen tranen in stilte, maar zang, dans en trompetgeluiden tijdens het speciale eerbetoon voor Peter R. de Vries. ''Traditiegetrouw, want zo gaat het binnen onze gemeenschap dus zo doen we dat ook Voor Peter. Want Peter was er voor ons, hij was er voor iedereen'', zegt initiatiefneemster Heleen Bustamante.