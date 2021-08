Louis van Gaal keert terug van pensioen en wordt voor derde keer bondscoach

Van Gaal genoot de afgelopen vijf jaar van zijn voetbalpensioen, maar keert toch terug in Zeist als bondscoach. Zijn eerste periode als trainer van het Nederlands elftal begon in 2000 als opvolger van Frank Rijkaard. Kwalificatie voor het WK 2002 werd misgelopen, ondanks dat de selectie grotendeels bestond uit spelers die op het EK werden uitgeschakeld in de halve finale.

In 2012 keerde de oud-trainer van Ajax, AZ, FC Barcelona, Bayern München en Manchester United terug als bondscoach. Oranje plaatste zich toen wel voor het WK in 2014. Tegen alle verwachtingen in werd de halve finale bereikt, waarin Argentinië de strafschoppenserie won. In de troostfinale werd Brazilië verslagen.