Noord-Holland kleurt donkerrood op Europese coronakaart, maar toeristen blijven komen

Noord-Holland is op de kaart van het Europees gezondheidsinstituut ECDC donkerrood gekleurd. Vorige week was onze provincie nog 'gewoon' rood. Europese landen kunnen de regels voor toeristen op basis van de kleurcodes aanpassen, maar het is nog niet duidelijk of landen dat ook daadwerkelijk gaan doen. Tot nu toe lijkt het aantal vakantieboekingen in de provincie er nog niet onder te lijden.

Niet alleen onze provincie krijgt de donkerrode kleur. Ook van Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel is de kleur van rood naar donkerrood gegaan. De provincie Groningen was al donkerrood.

Het Europees gezondheidsinstituut past elke week de kleuren op de kaart aan op basis van het aantal positieve tests. Een gebied kleurt donkerrood als er meer dan 500 besmettingen per 100.000 inwoners zijn over de afgelopen veertien dagen. De afgelopen weken nemen de besmettingen in Noord-Holland fors toe. Volgens het RIVM is het risiconiveau in onze provincie sinds 13 juli 'zeer ernstig'.

Verwarde Duitsers

Maar deze kleuren bepalen nog niet het reisadvies dat andere landen geven om af te reizen naar Nederland. Dat advies mogen zij namelijk zelf bepalen. Dat onze provincie nu donkerrood kleurt, verandert hier niet per se wat aan, vertelt Amanda Peijters van de Purmerendse tak van reisbureau The Travel Club. "Pas als dat reisadvies verandert, kunnen er gevolgen zijn voor het aantal buitenlandse toeristen in de provincie."



Wel ziet Peijters dat de verschillende kleurcodes zorgen voor verwarring bij buitenlandse toeristen. "Ik krijg vooral telefoontjes van Duitsers. 'Mogen we wel komen? Kunnen we wel naar de supermarkt?' Ik leg dan uit dat ze alsnog kunnen komen, maar dat ze wel moeten letten op de kleurcodes die Duitsland voor Nederland heeft afgegeven plus de bijhorende maatregelen."

Vanmiddag kondigde Duitsland overigens wel nieuwe inreisbeperkingen aan: vanaf dinsdag moeten reizigers die vanuit Nederland naar Duitsland gaan, vijf dagen in quarantaine als ze niet volledig zijn gevaccineerd.



Tot nu toe ziet Peijters nog geen afzegging vanwege het diepere rood voor het bungalowpark Poort van Amsterdam, waar ze de boekingen voor doet. De komende weken is dit park helemaal volgeboekt, zowel met Nederlandse als buitenlandse toeristen. "Bovendien, als er iemand afbelt, is die plek zo weer volgeboekt, dat weet ik zeker."