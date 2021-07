Zorgen over Hilversums tekort aan bluswater, politieke druk achter oplossing

De voornaamste aanleiding van de zorgen van Hart voor Hilversum over het bluswater vormt de zeer grote brand maandagavond in het vlak bij Hilversum gelegen Soesterberg, waar een woonwinkelcentrum tot de grond toe afbrandde . Het bleek een grote klus om de brandweer er van voldoende bluswater te voorzien. Er moesten onder meer grote bluswaterwagens uit andere regio's komen om te helpen.

Aanpak van het probleem

Nadat het probleem afgelopen voorjaar aan het licht kwam, zegden burgemeester en wethouders toe er mee aan de slag te gaan. Hoewel er wel zorgen waren, waren er nog geen echte gevaren. Het watertekort wordt nu opgelost door bij bepaalde branden een extra brandweerauto mee te sturen om er voor te zorgen dat er voldoende water is. Het gaat om een tijdelijke oplossing, over de permanente oplossing is vijf maanden later nog niets bekend. Dat terwijl er destijds werd gezegd dat er met spoed naar oplossingen gekeken werd.

Hart voor Hilversum-raadslid Ron Lancé wil nu van burgemeester en wethouders weten hoe het er voor staat met het bluswaterprobleem. "Wij vinden een goede bluswatervoorziening van groot belang voor de veiligheid van onze inwoners. Alleen met voldoende water kan de brandweer snel blussen en erger voorkomen", aldus Lancé.

Raadsvragen

Een reeks raadsvragen moet meer duidelijkheid geven over hoe de situatie er nu voor staat. Hart voor Hilversum wil weten wat er ondertussen bekend is over het probleem en wat er gedaan wordt om dat op te lossen. Daarnaast vraagt het de gemeente nog eens duidelijk in kaart te brengen welke Hilversumse wijken er precies gevaar lopen door de gebrekkige bluswatervoorziening. Tot het probleem definitief is opgelost, wil de partij ook over de tijdelijke oplossing meer weten. Zo worden burgemeester en wethouders gevraagd in kaart te brengen hoeveel 'waterwagens' de regionale brandweer heeft en waar ze precies staan om snel uit te kunnen rukken in geval van nood.

De vragen moeten nog worden beantwoord. Hart voor Hilversum vraagt daar haast mee te maken. De partij wil dat er snel na het zomerreces een concrete aanpak van het bluswaterprobleem op tafel ligt.