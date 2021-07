Muzikale olympische ode moet afstand voor sporters verkleinen: "Go TeamNL"

De Hilversumse Rob Jager heeft samen met rapper Sticks en Glennis Grace geprobeerd de afstand tot de olympische sporters in Tokio iets te verkleinen. 'Al zie je ons niet, we zijn er alsnog', moet als ode de sporters aan de andere kant van de wereld ondersteunen. "Ik hoop dat ze het heel goed gaan doen, Go TeamNL", aldus Rob.

Hilversumse Reaubeau maakt olympische ode - NH Nieuws

Oranjefans zijn deze Olympische Spelen niet welkom in Tokio vanwege de strenge coronamaatregelen in Japan. Des te belangrijker is de steun op afstand moet NOC*NSF gedacht hebben. Samen met hoofdsponsor de Nederlandse Loterij gaven zij de Hilversumse Rob Jager (artiestennaam Reaubeau), rapper Sticks en Glennis Grace de opdracht om een ode op afstand te schrijven. "Ik hoop dat het ze motiveert om het nog beter te doen", vertelt Rob. "Als sporter zou ik hier wel goed op gaan", legt hij uit al luisterend naar de track. "Het is epische hiphop, met strijkers, brass en natuurlijk Sticks." Vooral de samenwerking met de rapper Sticks was voor de Hilversumse producer een jongensdroom. "Ik heb drie nachten niet kunnen slapen, vroeger luisterde ik al zijn muziek."

Quote "Vijf jaar geleden werkte ik nog in de ouderenzorg in Hilversum" Rob jager / reaubeau

Voor Rob is het weer een mijlpaal die hij aan zijn tracklist kan toevoegen. Waar hij vorig jaar de muziek mocht produceren voor trailers van populaire games als FIFA en Need for Speed, lijken steeds meer deuren open te gaan. "Vijf jaar geleden werkte ik nog in de ouderenzorg in Hilversum en maakte ik daarnaast muziek." Toen hij een grote klus aangeboden kreeg vanuit de Verenigde Staten durfde hij de stap te maken om fulltime muziek te gaan maken. Daarin ziet hij wel een vergelijking met de topsport. "Misschien zijn de vijftien jaar tot aan dit moment vergelijkbaar, dan vooral het doorzetten. Mensen denken soms dat je binnen no time geld kan verdienen met muziek, maar ik heb zo vaak gedacht: ik ben er klaar mee." Oranje succes "Op dit soort momenten besef je dat alles het waard is geweest", vertelt hij met een glimlach op zijn gezicht. Zo'n zelfde gevoel moet bij de sporters overblijven na hun prestaties op de Spelen. Op de terugvlucht van de olympiërs vanuit Tokio zal rapper Sticks namelijk een ode brengen aan een aantal sporters voor hun olympische prestaties.