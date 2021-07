Verbazing over nieuw te bouwen vakantieresort: "Er is behoefte aan gewone woningen"

Het volkstuinencomplex aan de Scheepsbouwersweg in Landsmeer moet wijken voor een vakantieresort. Dat wekt verbazing in tijden van woningnood. Ook bij de provinciale fractie van de SP: "Je bouwt wel iets voor vakantievierders, maar niet voor permanente bewoning voor de inwoners van Landsmeer. Ik begrijp dat gewoon niet." Volgens de wethouder van de gemeente Landsmeer kunnen er vanwege de regels geen reguliere woningen komen op deze plek.

Remine Alberts, fractievoorzitter van de SP Noord-Holland, heeft veel vragen bij de ontwikkeling. Die heeft ze gesteld aan de provincie. "De volkstuintjes zijn voor hele gewone mensen, die moeten dan plaatsmaken", zegt Alberts. "Maar ook: Landsmeer heeft een gierende behoefte aan woningen. 22 jaar moet je wachten op een sociale huurwoning (de NOS becijferde dat, red.). Dan vind ik het raar dat je er vakantiewoningen neerzet terwijl er behoefte is aan gewone woningen."

Verschillende eisen

Wethouder Erik Heinrich van de gemeente Landsmeer zegt dat de SP een schijntegenstelling creëert. Volgens hem is het technisch niet mogelijk om op die plek woningen te bouwen voor permanente bewoning. Zo is de naastgelegen snelweg te dichtbij, net als een hoogspanningsmast.

Op de vraag waarom er dan wel een resort mag komen zegt hij: "Mensen in een resort wonen daar twee of drie weken in de vakantieperiode. Maar dat is heel anders dan 365 dagen per jaar op hetzelfde plekje wonen. De wet stelt ook andere eisen aan reguliere woningen dan aan vakantiewoningen."

SP'er Alberts is bekend met deze redenering, maar zegt dat het alsnog mogelijk is daar woningen te bouwen. De hoogspanningsmast staat ver genoeg van de eventuele bouwplek, zegt zij.

Stukken geheim verklaard

In 2019 sloot de gemeente Landsmeer een intentieovereenkomst met verschillende partijen over de ontwikkeling van een resort. De grond is van de gemeente. Vorige week werd in de gemeenteraad besloten de uiteindelijke koopovereenkomst geheim te verklaren.

De lokale SP en de partij Lokaal Landsmeer vroegen in mei ook aandacht voor de woningsituatie in het dorp. Ze demonstreerden bij het gemeentehuis.

