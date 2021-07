Nederlandse Waddenzee 'hofleverancier' grijze zeehonden: "Spectaculaire groei"

De Nederlandse Waddenzee is 'hofleverancier' van grijze zeehonden: meer dan de helft van de jongen komt ter wereld op onze zandplaten, blijkt uit tellingen van de Wageningen Universiteit. Afgelopen voorjaar groeide het aantal grijze zeehonden met bijna 20 procent. Onderzoeker Sophie Brasseur is blij verrast: "Het is spectaculair dat zo'n groot wild dier zich kan nestelen in het drukste gebied van de Waddenzee."

Onderzoekers telden afgelopen voorjaar 6.788 grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee: net zoals vorig jaar een toename van bijna 20 procent. In de afgelopen vijf jaar bedroeg de groei van het aantal dieren gemiddeld 13 procent per jaar. In de internationale Waddenzee werden in totaal 9.069 zeehonden geteld, bijna 16 procent meer dan vorig jaar.

Vooral de Razende Bol tussen Den Helder en Texel blijkt een populaire hangplek voor de grijze zeehond, maar dat zijn ook 'toeristen' uit Schotland en andere delen van Groot-Brittanië, aldus onderzoeker en zeehondenteller Sophie Brasseur van de Wageningen Universiteit. "Ze zwemmen soms wel honderd kilometer per dag. Sommigen blijven een paar dagen en andere zeehonden wel een paar maanden", vertelt ze.

Uitgestorven

Brasseur: "De jongen kunnen niet meteen zwemmen, zoals bij de gewone zeehond. Pas toen de grijze zeehond in Engeland beschermd werd in 1904, is de populatie weer langzaam gaan groeien in de Noordzee en de Waddenzee."

Dat er ieder jaar een recordaantal grijze zeehonden wordt geteld, is daarom niet vreemd, vertelt Brasseur. "Je moet bedenken dat de grijze zeehond sinds de middeleeuwen is uitgestorven in de Waddenzee. Ze waren toen heel makkelijk te vangen, omdat ze vaak op dezelfde plek terug keren om te bevallen."

Nederlands aandeel