Reddingsbrigade sluit meerjarige overeenkomst met gemeente: "Biedt continuïteit"

De gemeente Beverwijk en de reddingsbrigade van Wijk aan Zee hebben een nieuwe zesjarige overeenkomst gesloten. Eerder was dat steeds voor één jaar.

Zowel de gemeente als de reddingsbrigade zijn tevreden over deze nieuwe deal, waarin afspraken zijn gemaakt over de taakverdeling, de strandbewaking door de brigade en de subsidie van de gemeente.

De overeenkomst tussen de twee partijen werd eerder steeds stilzwijgend voor één jaar verlengd. Een contractduur van zes jaar biedt de brigade volgens de gemeente de mogelijkheid om een meerjarenplan te maken voor de aanschaf van het materiaal, het onderhoud en opleiden van de vrijwilligers.

"We weten voor de komende jaren waar we aan toe zijn met de bemensing van de posten. Ook kan de brigade gerichter opleiden", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Afspraken om op terug te vallen

"Het zorgt voor continuïteit, stabiliteit en voorspelbaarheid", vindt ook Jeffrey Delforge van de reddingsbrigade. "Het verloop binnen de gemeente is best wel groot, en nu is er een document met afspraken om op terug te vallen."

Veel afspraken tussen de gemeente en de brigade waren volgens Delforge "organisch ontstaan". Met deze nieuwe overeenkomst staan die afspraken nu ook papier.

Burgemeester Martijn Smit vindt dat een goede zaak: "De reddingsbrigade bestaat uit zeer gemotiveerde vrijwilligers. Die willen hun taken graag zo goed mogelijk doen. Gelukkig kan dat met de afspraken die gemaakt zijn."

Verder verandert er niet veel bij de Wijk aan Zeese reddingsbrigade, vertelt Delforge: "Positief is dat we constateerden dat het al goed ging, en eigenlijk heel veel hetzelfde blijft."