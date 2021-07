Homerun in het restaurant: honkbal-talenten halen 10.000 euro op voor EK-droom

Afgelopen weken hebben de kinderen al een boel geld opgehaald. Ze wasten bijvoorbeeld auto's, verkochten 3D-geprinte sleutelhangers of zamelden flessen in. Dat is allemaal zo goed gegaan dat het streefbedrag van 10.000 euro al bijna helemaal gehaald is.

Gisteravond stond de laatste klus op het programma: met het team een heel restaurant runnen met alles wat daarbij hoort. Zo werd er eerst flink schoongemaakt, wijnen koud gezet en het eten voorbereid. "Ik vind deze klusjes op zich niet heel leuk", zegt Tristan die met een bezem in zijn hand staat. "Maar je leert hierdoor elkaar wel goed kennen en het is goed voor de teamspirit."

Talent voor horeca

Of hij ook nieuwe talenten ziet die in de horeca kunnen werken, weet hij niet zeker. "Je ziet wel wie mogen blijven als horecamedewerker en wie misschien iets anders moeten gaan zoeken. Maar over het algemeen gaat het goed." Iemand die sowieso niet in een restaurant wil gaan werken is Tristan. "Ik wil piloot worden. Of - natuurlijk - profhonkballer."

Technisch directeur Tjerk Smeets van de Koninklijke Nederlandse Honkbal en Softbal Bond vindt het 'chapeau' dat dit, vooral door de ouders, is opgezet. "Al gebeurt het wel vaker dat jeugdteams acties opzetten." Helaas kan de bond niet volledig alle kosten dekken. "Dat kunnen we alleen doen voor het senioren- en onder 20 team."

Nieuwe droom

De Oranje spelers maken op het EK komende augustus een goede kans op eremetaal. Mochten ze in de finale komen, dan staan ze voor het volgende ‘probleem’: ze mogen dan deelnemen aan het wereldkampioenschap in Taiwan.

Betekent dat dan weer geld inzamelen? "Waarschijnlijk komt er dan wel meer financiële steun vanuit de bond" zegt Mark. "En anders gaan we gewoon weer zelf inzamelen."