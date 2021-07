Onana persoonlijk akkoord met Lyon maar clubs zijn er nog niet uit

Ajax-keeper Andre Onana heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Olympique Lyon. De Franse club en 25-jarige goalie zijn het eens over een vijfjarig contract maar moeten hopen op de medewerking van Ajax.

Het grootste obstakel is op dit moment de geboden transfersom, weet Voetbal International te melden. Waar Lyon drie miljoen euro over heeft voor de keeper uit Kameroen, wil Ajax een transfersom van tien miljoen euro ontvangen.

Het Franse bod kan via bonussen en een doorverkooppercentage oplopen maar het is zeer de vraag of Ajax hier akkoord mee gaat. De tot november geschorste Onana heeft nog een contract tot de zomer van 2022. Daarna zou hij transfervrij kunnen vertrekken uit de hoofdstad.