Koper biedt 'ruim boven vraagprijs' voor verbouwd krot

De gemeente bood het huisje in 2019 voor 95.000 euro aan op de markt. Een vastgoedhandelaar kocht het en binnen drie jaar liet hij het verbouwen tot een paleisje dat voor 395.000 euro weer op de overspannen woningmarkt kwam. Volgens velen was hiermee de gekte op de woningmarkt aangetoond: een huis dat, weliswaar na een verbouwing, in drie jaar tijd vier keer zoveel waard werd.

Maar er waren ook veel mensen die zeiden: dat gaat toch niemand betalen? Daar wil toch niemand wonen? Deze week was er gedoe rond het mini-huis. Het huis was van de markt gehaald en staat niet meer op Funda. Was het dan toch te veel van het goede? Vraagprijs veel te hoog? Onverkoopbaar misschien?

Onder voorbehoud

Niets van dat alles, beweert makelaar Perrie Voorbach. Het huis is verkocht onder voorbehoud van financiering. En de belangstelling was zo groot, dat de koper moest overbieden om de gelukkige bezitter te worden. Als hij de financiering rond krijgt tenminste.

Over twee, drie weken verwacht Voorbach dat alles rond is. Maar waarom is het dan van Funda gehaald? Dat had volgens hem ook te maken met de populariteit van de woning. "We hebben het huis ingetrokken omdat mensen er maar over bléven bellen en de buren hadden er last van dat belangstellenden langs bleven rijden en lopen. Dus door het van Funda te halen, hopen we dat we nu van de drukte af zijn."