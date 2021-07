Amstelveen weer om tafel met islamitische school na verloren uitspraak over komst

De gemeente Amstelveen blijft erbij dat onvoldoende is aangetoond dat een islamitische school in de stad levensvatbaar is, maar na het vonnis van de Raad van State wil het toch om de tafel zitten met de Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (SIO).

De Raad van State oordeelde vorige week dat Amstelveen de komst van een islamitische school niet mag tegenhouden.

Volgens de SIO zelf kan er binnen vijf jaar het minimaal gewenste leerlingenaantal van 290 bereikbaar worden. De stichting vergelijkt daarbij Amstelveen met een stad als Maastricht.

De gemeente is juist van mening dat Maastricht en Amstelveen op dit gebied niet met elkaar kunnen worden vergeleken. Amstelveen wijst ook op een onderzoek uit 2020, waarbij drie procent van de ondervraagde ouders aangaf belangstelling te hebben voor een islamitische school. Dit zou te weinig zijn om het leerlingenaantal van 290 te halen.

Teleurgesteld

De gemeente is teleurgesteld. "Wij denken dat een rechtstreekse belangstellingsmeting meer recht zou doen aan de Amstelveens situatie. Omdat er geen beroep meer mogelijk is, berusten wij in het oordeel van de rechter. Wij zullen de komende periode met Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (SIO) samenwerken om het verdere proces in goede banen te leiden."