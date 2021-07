Verwoeste eend Bernadette nieuw 'topstuk' in Andijks museum

Eend 'Bernadette' maakte dit weekend haar laatste kilometers, weliswaar per trailer, naar het Eendenmuseum in Andijk. De Citroën van eigenaren Joke en Jan Louis Kuiper uit het Utrechtse Leersum werd vermorzeld door een boom tijdens een heftige storm vorige maand. Na de zomer krijgt de Eend een prominente plek tussen de honderden andere eenden.

"We hebben een topstuk opgehaald, een auto met een verhaal", zegt John Karsten van het Eendenmuseum. "We hadden het nieuws gezien op tv. Eén keer in de maand zijn we open op zondag en toen kwamen toevallig deze mensen bij ons langs met de vraag of we interesse hadden."

Die vrijdag ervoor werd Leersum getroffen door een hevige valwind. De beelden van de Eend gingen vervolgens de wereld over. Karsten: "We hadden het er 's morgens al over gehad, dat we het triest vonden dat er weer één Eend minder op de wereld is."