Oranjevrouwen boeken monsterzege in eerste wedstrijd Olympische Spelen

De Oranjevrouwen hebben de eerste groepswedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio met maar liefst 10-3 gewonnen tegen Zambia. Vivianne Miedema kende met vier doelpunten een fantastische middag.

Nederland startte met Stefanie van der Gragt uit Heerhugowaard en geboren Amsterdamse Merel van Dongen in de basis. Het krachtsverschil tussen beide ploegen werd al vroeg in de wedstrijd duidelijk. Na een kwartier spelen leidde Oranje al met een ruime 3-0 voorsprong via twee doelpunten van Vivianne Miedema en een doelpunt van Lieke Martens.

De vrouwen uit Afrika kwamen door een fout van Sari van Veenendaal nog op 3-1, maar dat was niet genoeg om het Nederland lastig te maken. De Oranje Leeuwinnen waren oppermachtig en kwamen nog voor rust op een 6-1 voorsprong.