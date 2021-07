Slachtoffer scooterongeluk is realityster Dusty (23): 'Hij vecht voor zijn leven'

De man die gisteravond zwaargewond raakte bij een val met zijn scooter in Zandvoort, is realityster Dusty Taconis uit Hoofddorp. Hij vecht op dit moment voor zijn leven, staat op het Instagram-account van zijn bedrijf: "Dusty is erg sterk. We gaan alleen maar van het positieve uit."

De 23-jarige ster uit Ex on the Beach van MTV was na zijn val gisteravond laat al niet aanspreekbaar. Hij raakte met zijn scooter waarschijnlijk een betonnen paaltje naast het fietspad en viel.

Twee ambulances en een traumahelikopter boden hulp Taconis is toen snel naar het VU-ziekenhuis in Amsterdam gebracht. Hij wordt sindsdien naar verluidt in coma gehouden.