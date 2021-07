Geliefd Ankeveens restaurant half jaar na verwoestende brand bijna weer opgebouwd

Blijheid en vrolijkheid overheerst bij de mensen van restaurant 1244 in Ankeveen. Het restaurant is namelijk bijna af, nadat het een half jaar geleden compleet verwoest werd door een flinke brand. "Ik ben heel blij", vertelt Thom Klarenbeek van het restaurant.

Ankeveens restaurant na verwoestende brand bijna weer opgebouwd - NH Nieuws

Samen met zijn team heeft hij een half jaar als bouwvakker gewerkt. Nu de keuken er wordt ingezet, is het einde in zicht. "Het was een pittig, heftige en chaotische tijd", vertelt Klarenbeek. "Op een gegeven moment begin je met slopen en moet er steeds meer uit omdat er overal roetschade is. En dan sta je op een gegeven moment in een casco pand en staan alleen de buitenmuren nog."

Kortsluiting in de droger bleek de oorzaak van de brand in januari. De houten stellingkast erboven vloog in brand en binnen de korste keren was er geen houden meer aan. "Ik vond dat wel een heftige periode", blikt Marloes Torsing terug. Dus konden ze helemaal van af de grond weer gaan opbouwen. Maar Ankeveen is een hecht dorp. Het restaurant was voor velen een ontmoetingsplaats en binnen de kortste keren was er 17.800 euro ingezameld om het restaurant weer op te bouwen. "Dat is de mooiste steun die je kan krijgen. Als iemand een initiatief neemt en iedereen zo met je mee leeft", vertelt Thom. Het geld hebben ze nog niet uitgegeven. Ze hebben besloten om het te steken om het restaurant een 'finishing touch' te geven. Tekst loopt verder onder de foto.

De verkoolde resten van het restaurant vlak na de brand - NH Nieuws

Totaal nieuw restaurant Het opgebouwde restaurant is bijna niet meer terug te herkennen. Ze hebben besloten om iets totaal nieuws te bouwen. "We hebben zo'n acht tot tien tekeningen gemaakt. Het was iedere keer schuiven omdat iets dan nog niet mooi was", zegt Thom lachend. Nu is het nog een paar weken en dan gaat het restaurant weer open. "Ik heb heel veel zin om weer aan de slag te gaan. Gewoon weer gasten ontvangen en doen waar je goed in bent." Komende twee weken wordt het hard doorwerken om alles af te krijgen. "Vandaag wordt de keuken geïnstalleerd. Dan moeten we het hele pand nog inrichten en de vloer leggen. Bar nog ingericht. En dan zijn we aardig in de buurt", vertelt Marloes. "Oh ja en nog schilderen", zegt ze er snel achteraan. Vrijdag 6 augustus opent het restaurant haar deuren weer.