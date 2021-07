Politie Haarlem slaat alarm voor weer nieuwe doortrapte babbeltrucs

Een van de meldingen ging over een inwoner van Haarlem-Noord bij wie werd aangebeld. Er stond een man voor de deur die zei dat er een gaslekkage was en vroeg of hij even in de meterkast mocht kijken.

Bij een slachtoffer in het centrum van de stad werd ook aangebeld. Hier trof de bewoner een man voor de deur die vertelde dat hij de overbuurman was en dat zijn voordeur was dichtgewaaid, De man vroeg of hij binnen even mocht bellen om iemand met een sleutel te laten komen.

Doorgeknipte bankpas

Telefonisch slaan de criminelen ook toe. In Schalkwijk kreeg een slachtoffer een telefoontje van een vrouw die zei dat ze een medewerker was van de bank. Ze zei tegen het slachtoffer dat er frauduleuze handelingen met haar bankpas hadden plaatsgevonden en dat haar bankpas geblokkeerd zou worden. Het slachtoffer zou een nieuwe bankpas krijgen en mocht de oude doorknippen. De doorgeknipte bankpas zou door een medewerker van de bank persoonlijk opgehaald worden. Niet veel later werd er bij slachtoffer aangebeld door een vrouw die zei dat ze de bankpas kwam ophalen. Met een listig verhaal wist de vrouw de pincode van het slachtoffer te ontfutselen en een half uur later was de bankrekening van het slachtoffer geplunderd.

Een laatste voorbeeld trof de politie in Haarlem-Noord. Daar meldde zich een man voor de deur die zei tegen het slachtoffer dat er een elektrische storing was en hij liep ongevraagd de woning in naar de schuur. De bewoner protesteerde en liep achter de man aan naar de schuur. Vervolgens liep er een ander persoon, die buiten stond te wachten, de verlaten woning in.