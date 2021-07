Kist Peter R. de Vries bezaaid met rode rozen

Het publiek neemt vandaag in Koninklijk Theater Carré afscheid van Peter R. de Vries. Naast de gesloten kist, die is bezaaid met rode rozen, is het voetbalshirt van de vermoorde Nicky Verstappen te zien.

Dat is te zien op bovenstaande foto's van RTL Boulevard. Carré opende iets voor 11.00 uur de deuren. Er stond toen al tot in de Sarphatistraat een lange rij met belangstellenden die De Vries een laatste groet willen brengen.

In stilte wordt er door het publiek in het theater afscheid genomen. Achter de kist is een groot portret van De Vries te zien. Het Ajax-shirt van Nicky Verstappen, dat naast de kist staat, hing voorheen op het kantoor van de misdaadjournalist. Hij was erg begaan met die moordzaak.